Лепс: «Я еще поеду на Донбасс»

Григорий Лепс, который отмечает свой 60-летний юбилей, не раз уже приезжал на Донбасс, где выступал перед участниками спецоперации, а также мирными жителями республики. Он рассказал журналистам «Известий», что с поддержкой бойцов там побывали многие артисты.
«Масса коллег туда ездят, великолепных артистов, блестящих исполнителей. Они там работали честно, откровенно, для людей. Так что вы из меня икону этого стиля не делайте. Я на Донбассе был не одинок», - сообщил Лепс.
Сам исполнитель был там уже четыре или пять раз. И планирует еще поездки.
«Я еще поеду на Донбасс, если надо».
Накануне президент России Владимир Путин присвоил музыканту Григорию Лепсу звание народного артиста. Также глава страны телеграммой, текст которой размещен на официальном сайте, поздравил артиста с 60-летием, назвав его ярким и неординарным человеком, отметив и талант Лепса, и его активную гражданскую позицию.