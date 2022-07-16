Лепс: «Я еще поеду на Донбасс»

Григорий Лепс, который отмечает свой 60-летний юбилей, не раз уже приезжал на Донбасс, где выступал перед участниками спецоперации, а также мирными жителями республики. Он рассказал журналистам «Известий», что с поддержкой бойцов там побывали многие артисты.

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«Масса коллег туда ездят, великолепных артистов, блестящих исполнителей. Они там работали честно, откровенно, для людей. Так что вы из меня икону этого стиля не делайте. Я на Донбассе был не одинок», - сообщил Лепс.

Сам исполнитель был там уже четыре или пять раз. И планирует еще поездки.

«Я еще поеду на Донбасс, если надо».