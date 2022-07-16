Озвучены причины возвращения Пугачевой в Москву без мужа

По данным некоторых СМИ, Алла Борисовна сейчас в Москве. Пишут, что накануне ее видели в столичном аэропорту. И прилетела в Россию она без своего супруга. Журналисты портала prozvezd попросили светского хроникера Феликса Грозданова прокомментировать ситуацию

По мнению эксперта, главная сторона вопроса все же финансовая. У Галкина сейчас – «летний чес». У него прошло много концертов в Израиле, намечены выступления в Турции и многих других странах. Максим сейчас становится главным кормильцем семьи. А средств, чтобы сохранить привычный уровень жизни, требуется очень много. Только за обучение детей приходится платить около трех миллионов рублей в год. Так что пока народ идет «на Галкина», Максим будет работать.

Немаловажен и политический фактор. После резких заявлений о политике России Максиму в стране не будут рады. Причем ему это не забудут и по прошествии времени.

Пугачева всегда дорожила статусом народной певицы, и от народа она не отвернется. Этим и объясняется ее молчание. Алла не хочет сжигать мосты, как это сделал Галкин, закрыв себе обратный путь на Родину.