В уголовном деле против Максима Галкина поставлена точка

Похоже, что опальному юмористу вновь удалось выйти сухим из воды. Сегодня стало известно, что делу против Галкина не будет дан ход.

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Вот уже несколько дней в Москве ходят активные слухи о возбуждении уголовного дела против 46-летнего юмориста Максима Галкина. Как уже сообщала «Экспресс газета», Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России проверял высказывания скандального шоумена на предмет преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (дискредитация вооруженных сил РФ). Поговаривают, впрочем, что у Максима Александровича есть влиятельные заступники в высоких кабинетах, которые не позволяют дать делу ход. Сегодня в возможном «деле» была поставлена жирная точка. Пресс-секретарь группы «Машина времени» со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказал журналистам, что Галкин по-прежнему чист перед законом.

«Против Максима Галкина уголовное дело возбуждено не было. Информация неправильная. Я слежу за ситуацией, если бы дело было возбуждено — я бы знал», — сказал Антон Чернин в интервью изданию Woman.ru.

По слухам, Галкину удается выходить сухим из воды не просто так. Якобы, высокопоставленные покровители юмориста делают все, чтобы «замять» ситуацию. По крайней мере, возбуждения уголовного дела не смог добиться даже экс-депутат Государственной Думы Роман Худяков, который писал на экс-ведущего Первого канала заявления в правоохранительные органы. Сам бывший парламентарий объясняет это именно «блатным» статусом Галкина.