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48 минут назад

Бритни Спирс перепела на видео свой легендарный хит

Денис Фьючин

Американская певица Бритни Спирс исполнила без музыкального сопровождения свой легендарный хит, который прославил ее на весь мир.

40-летняя знаменитость записала ролик, в котором она представила другую версию популярного в конце 90-х годов прошлого века сингла «…Baby One More Time». Соответствующее видео опубликовано на странице, посвященной жизни и творчеству артистки, во «ВКонтакте».

Дебютная композиция «…Baby One More Time» была выпущена в 1998 году и приобрела необычайную популярность, заняв первые строчки в чатах нескольких стран.

Шоу-бизнес,Видео,Бритни Спирс,
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