Бритни Спирс перепела на видео свой легендарный хит

Американская певица Бритни Спирс исполнила без музыкального сопровождения свой легендарный хит, который прославил ее на весь мир.

40-летняя знаменитость записала ролик, в котором она представила другую версию популярного в конце 90-х годов прошлого века сингла «…Baby One More Time». Соответствующее видео опубликовано на странице, посвященной жизни и творчеству артистки, во «ВКонтакте».