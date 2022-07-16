Гулькина возмущена поведением поклонников Шатунова на кладбище

Юрий Шатунов ушел из жизни почти месяц назад. Тогда попрощаться с певцом пришли тысячи людей. Но и до сих пор поклонники продолжают приходить к его могиле на Троекуровском кладбище. И к сожалению, многие ведут себя неадекватно. От этом пишет портал popcake.tv.
Так, работник кладбища пожаловался журналистам, что фанаты солиста «Ласкового мая» устраивают там дискотеки, мусорят и шумят, снимают селфи, а некоторые в истерике бросаются на могилу. Безусловно, подобное очень огорчает друзей и близких покойного.
Певица Наталья Гулькина в ужасе от поведения фанатов.
«Мое мнение о поведении поклонников – это, конечно, треш! Рядом находятся могилы других людей и нарушать их покой — это безнравственно!» - заявила она.
Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии.