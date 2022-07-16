Гулькина возмущена поведением поклонников Шатунова на кладбище

Юрий Шатунов ушел из жизни почти месяц назад. Тогда попрощаться с певцом пришли тысячи людей. Но и до сих пор поклонники продолжают приходить к его могиле на Троекуровском кладбище. И к сожалению, многие ведут себя неадекватно. От этом пишет портал popcake.tv.

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Так, работник кладбища пожаловался журналистам, что фанаты солиста «Ласкового мая» устраивают там дискотеки, мусорят и шумят, снимают селфи, а некоторые в истерике бросаются на могилу. Безусловно, подобное очень огорчает друзей и близких покойного.

Певица Наталья Гулькина в ужасе от поведения фанатов.

«Мое мнение о поведении поклонников – это, конечно, треш! Рядом находятся могилы других людей и нарушать их покой — это безнравственно!» - заявила она.