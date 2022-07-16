Моисеев планирует встречу с Пугачевой в Юрмале

Борис Моисеев, об ухудшении состояния здоровья которого в последнее время ходило много слухов, чувствует себя вовсе не плохо, и собирается поехать в Юрмалу. Об этом журналистам рассказал его директор Сергей Горох.
«Мы с ним видимся каждый день, и он неизменно в хорошем настроении. В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда. Два года там не были из-за пандемии. Боря очень скучает по Юрмале».
Помимо оздоровительного отдыха, на Рижском взморье Моисеев надеется встретиться со своей давней подругой Аллой Пугачевой. Они постоянно на связи, но не виделись с юбилея Кристины Орбакайте в прошлом году, - пишет teleprogramma.pro.
«Алла Борисовна – любимый друг Бориса и самый близкий его человек. Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами – просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке – все, что он любит, много всего вкусного. Когда Алла Борисовна находилась в Москве, то часто готовила Боре его любимые котлеты, в последний раз перед отъездом передала утку в абрикосах», - сообщил Горох.
Журналист Денис Сорокин в разговоре с Blitz заявил, что певец Борис Моисеев "нормально передвигается" и неплохо выглядит.
"Он достаточно неплохо выглядел, нормально передвигался и говорил. Так что все, что говорят Кушанашвили и Соседов, надо делить на десять", - заверил Сорокин.