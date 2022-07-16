Моисеев планирует встречу с Пугачевой в Юрмале

«Алла Борисовна – любимый друг Бориса и самый близкий его человек. Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами – просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке – все, что он любит, много всего вкусного. Когда Алла Борисовна находилась в Москве, то часто готовила Боре его любимые котлеты, в последний раз перед отъездом передала утку в абрикосах», - сообщил Горох.