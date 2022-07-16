В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
41 минуту назад

Моисеев планирует встречу с Пугачевой в Юрмале

Ирина Лебедева

Борис Моисеев, об ухудшении состояния здоровья которого в последнее время ходило много слухов, чувствует себя вовсе не плохо, и собирается поехать в Юрмалу. Об этом журналистам рассказал его директор Сергей Горох.

Моисеев планирует встречу с Пугачевой в Юрмале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с ним видимся каждый день, и он неизменно в хорошем настроении. В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда. Два года там не были из-за пандемии. Боря очень скучает по Юрмале».

Помимо оздоровительного отдыха, на Рижском взморье Моисеев надеется встретиться со своей давней подругой Аллой Пугачевой. Они постоянно на связи, но не виделись с юбилея Кристины Орбакайте в прошлом году, - пишет teleprogramma.pro.

«Алла Борисовна – любимый друг Бориса и самый близкий его человек. Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами – просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке – все, что он любит, много всего вкусного. Когда Алла Борисовна находилась в Москве, то часто готовила Боре его любимые котлеты, в последний раз перед отъездом передала утку в абрикосах», - сообщил Горох.

Журналист Денис Сорокин в разговоре с Blitz заявил, что певец Борис Моисеев "нормально передвигается" и неплохо выглядит.

"Он достаточно неплохо выглядел, нормально передвигался и говорил. Так что все, что говорят Кушанашвили и Соседов, надо делить на десять", - заверил Сорокин.

Шоу-бизнес,Денис Сорокин,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители