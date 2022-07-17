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21 минуту назад

Журналист Грозданов: Галкин не вернулся с Пугачевой в Россию из-за гастролей

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Светский журналист Феликс Грозданов утверждает, что шоумена Максима Галкина задержали за границей его гастроли, поэтому они не вернулся в Россию со своей супругой певицей Аллой Пугачевой.

Стали известны причины невозвращения Галкина в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все это лето Галкин находится в работе. У него было много концертов в Израиле, впереди намечены выступления в Турции и Австралии», — говорит Грозданов.

Журналист отметил, что теперь шоумену нужно зарабатывать не только на жизнь в Израиле, но и на учебу детей, которые учатся в 1-й московской гимназии. А за год обучения в этой школе нужно заплатить около 3 млн. рублей.

В уголовном деле против Максима Галкина поставлена точка

Но и политика, считает Грозданов, также является одной из причин, по которым Галкин решил не возвращаться в Москву.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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