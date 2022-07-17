Стали известны причины невозвращения Галкина в Россию

Светский журналист Феликс Грозданов утверждает, что шоумена Максима Галкина задержали за границей его гастроли, поэтому они не вернулся в Россию со своей супругой певицей Аллой Пугачевой .

«Все это лето Галкин находится в работе. У него было много концертов в Израиле, впереди намечены выступления в Турции и Австралии», — говорит Грозданов.

Журналист отметил, что теперь шоумену нужно зарабатывать не только на жизнь в Израиле, но и на учебу детей, которые учатся в 1-й московской гимназии. А за год обучения в этой школе нужно заплатить около 3 млн. рублей.