Умер гитарист группы «Аракс» Вадим Голутвин

Ушел из жизни гитарист группы "Аракс" Вадим Голутвин. Его называли лучшим инструменталистом советского рока.
Печальная новость размещена на страничке группы ВКонтакте.
«Ушел Вадим Голутвин...
Приносим глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям творчества Музыканта.
Упокой, Господи...»
Голутвин боролся с онкологией. Предстояло пройти 12 курсов химиотерапии. Его семья и друзья совместно с благотворительным фондом собирали деньги на лечение.
«Аракс» — московская рок-группа, стала известной в 1970-е годы. С ней работали композиторы Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Александр Зацепин, Юрий Антонов и многие другие.