Умер гитарист группы «Аракс» Вадим Голутвин

Ушел из жизни гитарист группы "Аракс" Вадим Голутвин. Его называли лучшим инструменталистом советского рока.

Голутвин боролся с онкологией. Предстояло пройти 12 курсов химиотерапии. Его семья и друзья совместно с благотворительным фондом собирали деньги на лечение.