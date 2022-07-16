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24 минуты назад

Умер гитарист группы «Аракс» Вадим Голутвин

Ирина Лебедева

Ушел из жизни гитарист группы "Аракс" Вадим Голутвин. Его называли лучшим инструменталистом советского рока.

Умер гитарист группы «Аракс» Вадим Голутвин
Фото: Официальный сайт группы "Аракс"Официальный сайт группы "Аракс"

Печальная новость размещена на страничке группы ВКонтакте.

«Ушел Вадим Голутвин...

Приносим глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям творчества Музыканта.

Упокой, Господи...»

Голутвин боролся с онкологией. Предстояло пройти 12 курсов химиотерапии. Его семья и друзья совместно с благотворительным фондом собирали деньги на лечение.

«Аракс» — московская рок-группа, стала известной в 1970-е годы. С ней работали композиторы Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Александр Зацепин, Юрий Антонов и многие другие.

Шоу-бизнес,Алексей Рыбников,Александр Зацепин,Геннадий Гладков,Юрий Антонов,
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