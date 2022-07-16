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1 час назад

Разин рассказал о колоссальных заработках на «Ласковом мае»

Ирина Лебедева

Появление группы «Ласковый май» можно назвать «прорывом века» в России. Артисты бесконечно гастролировали и зарабатывали огромные по тем временам гонорары.Об этом было рассказано в документальном фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая», - пишет teleprogramma.pro.

Разин рассказал о колоссальных заработках на «Ласковом мае»
Фото: ТАССТАСС

В конце восьмидесятых годов прошлого века продюсер Андрей Разин и юный Юрий Шатунов получали колоссальные деньги.

«Самолет Ту-154 новый стоил 12 миллионов рублей. Так вот представьте, что я без образования и Юра Шатунов в возрасте 14-15 лет в год зарабатывали 5-6 самолетов», - признается Разин.

Надо отметить, что Разин на гребне успеха создал несколько групп «Ласковый май», которые выступали под фонограмму Шатунова. Прибыль потекла рекой.

«В 1991 году нас стали показывать по телевизору. Я понял, что мое время подошло. К тому времени я заработал уже 32 миллиона долларов», - заявил Андрей Разин.

А позднее ныне покойный Юра Шатунов много лет судился и скандалил с бывшим продюсером, Андреем Разиным. Казалось бы, суд по признанию авторских прав на хиты «Ласкового мая» завершен, певец и вовсе отправился в мир иной, но разбирательства все не утихают.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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