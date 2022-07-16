«Мне не нужно это все»: муж Бабкиной ушел из шоу-бизнеса

«Я вернусь в музыку и буду делать то, что мне нравится и то, что я хочу. И, если на мои концерты будут приходить только мои друзья, я буду доволен. Если на моих выступлениях будут толпы людей, я тоже буду доволен. Я просто хочу быть счастливым человеком!»