«Мне не нужно это все»: муж Бабкиной ушел из шоу-бизнеса

Евгений Гор в последнее время практически не появляется перед публикой. Супруг Надежды Бабкиной занимается бизнесом и путешествует. Правда, в Беларусь на «Славянский базар в Витебске» он приехал и принял участие в концерте «Союзное государство приглашает…»
Артист признался порталу prozvezd, что из шоу-бизнеса он ушел по своему желанию.
«Я – эмпат и остро переживаю любую боль. Мне очень сложно работать и жить среди людей. Естественно, я не справился с вниманием, которое было к нам приковано. Потому что мне не нужно это все. Я очень долго не появлялся, не давал интервью, не фотографировался - вы не найдете ни статей, ничего».
По словам Евгения, Надежда Бабкина его решение всецело поддержала.
«Надежда Георгиевна - фантастический человек, который меня поднял. Я обязан ей жизнью, я никогда ее не подставлю», - убежденно сказал музыкант.
Сейчас Евгений планирует заниматься музыкой причем исключительно в том формате, в котором ему комфортно.
«Я вернусь в музыку и буду делать то, что мне нравится и то, что я хочу. И, если на мои концерты будут приходить только мои друзья, я буду доволен. Если на моих выступлениях будут толпы людей, я тоже буду доволен. Я просто хочу быть счастливым человеком!»
В декабре прошлого года Бабкина и Гор начали заниматься производством ароматических свечей, а также других элементов декора с запахами. Впрочем, бизнесом в основном занимается бойфренд исполнительницы. Он довольно успешно контролирует производство.
Магазин Надежды Георгиевны располагается в центре Москвы. Как сообщает КП, в среднем цена одной ароматической свечи составляет 900 рублей.