Артисты «Ленкома» высказались о конфликте Захарова-Варшавер

«Никого не оставляет в беде, всегда придет на помощь, и творческая жизнь у нас не останавливается: те, кто не работал при Захарове много лет или выходил только в массовых сценах, сегодня много играют и имеют возможность проявить себя», — рассказал артист о Варшавере.