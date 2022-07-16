Артисты «Ленкома» высказались о конфликте Захарова-Варшавер

Не затихает конфликт между актрисой театра «Ленком» Александрой Захаровой и директором учреждения культуры Марком Варшавером. Захарова считает, что при Варшавере театр потерял свое лицо.
Марк Варшавер обратился в суд с просьбой возбудить уголовное дело за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, а также подрывающих деловую репутацию театра.
Известные ленкомовцы не одобряют позицию Захаровой, - пишет «Московский Комсомолец». Так, актер Александр Збруев уверен в бессмысленности затянувшегося скандала.
«Никого не оставляет в беде, всегда придет на помощь, и творческая жизнь у нас не останавливается: те, кто не работал при Захарове много лет или выходил только в массовых сценах, сегодня много играют и имеют возможность проявить себя», — рассказал артист о Варшавере.
Александр Лазарев также считает, что при новом руководителе театр не сдал позиций.
«У Александры Марковны свой взгляд на происходящее в театре, у меня свой. Театр живет, и я это вижу на собственном опыте: имею счастье репетировать новый спектакль и вижу, с какой радостью и удовольствием люди приходят на репетиции. Это о многом говорит. А Александра Марковна, хоть и является дочерью Марка Анатольевича, сейчас раскачивает лодку изнутри...»
Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер снял Захарову с двух ролей.