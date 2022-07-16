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50 минут назад

Ходит с трудом: Тарасова появилась на публике

Ирина Лебедева

Татьяна Тарасова уже давно страдает от проблем со спиной. В прошлом году на съемках шоу «Ледниковый период» она сидела в инвалидном кресле. Также, как сообщают СМИ, у заслуженного тренера СССР есть хроническое заболевание сердца.

Ходит с трудом: Тарасова появилась на публике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но, несмотря на неважное здоровье, 75-летняя Татьяна Анатольевна много работала и активно «выходила в свет».

И вот в июне прошла информация о том, что Тарасова госпитализирована. Поклонники знаменитого тренера ждали хороших новостей, и вот, наконец, после перерыва Татьяна появилась на публике. Ее увидели в Хрустальном» — вотчине другого известного тренера Этери Тутберидзе на сборах местного тренерского штаба

Как сообщает Экспресс-газета, выглядела Татьяна Анатольевна неплохо, а вот передвигалась с большим трудом.

Российские судьи оказались практически в такой же сложной ситуации, как фигуристы, которых отстранили от международных соревнований на неопределенный срок. Судей из России тоже не допустили до работы на чемпионате мира — 2022.

Татьяна Тарасова предположила, что руководство ISU решило завалить российских судей на экзамене по политической причине.

Шоу-бизнес,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,
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