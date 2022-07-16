Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником

Поп-музыканта Рики Мартина подозревают в романтических отношениях с его племянником. Об этом стало известно в ходе расследования иска о домашнем насилии со стороны родственника музыканта. Рики Мартину грозит 50-летний тюремный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Marca.

В сообщении на сайте агентства уточняется, что потерпевший обвинил Рики Мартина в психологической и физической агрессии, которые длились не менее семи месяцев.

«С учетом того, что заявителем является его собственный племянник, артисту грозит совершенно другое наказание. Рики Мартин может быть приговорен к 50 годам тюрьмы», — сообщает Marca.

РИА Новости напоминает, что обвинения в домашнем насилии против Рики Мартина были выдвинуты 2 июля. Однако 21-летний Деннис Ядиэл тогда предпочел оставить свою личность в тайне. Теперь он официально предстал в роли заявителя.