Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в инцесте

В официальном заявлении, которое выпустил представитель пуэрториканского певца, говорится, что Мартин «никогда не был и никогда не мог быть вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником». Рики уверяет, что это ложные обвинения и даже сама мысль о подобном отвратительна.
Певец считает, что причина такого поведения — серьезные проблемы психического здоровья его 21-летнего родственника:
«Мы все надеемся, что этот человек получит помощь, в которой так срочно нуждается. Но больше всего мы надеемся, что это ужасное дело будет закрыто, как только судья рассмотрит все факты».
50-летний Мартин не был арестован, и ему еще не предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления.