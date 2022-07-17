В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
50 минут назад

Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в инцесте

Super.ruиещё 6

В официальном заявлении, которое выпустил представитель пуэрториканского певца, говорится, что Мартин «никогда не был и никогда не мог быть вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником». Рики уверяет, что это ложные обвинения и даже сама мысль о подобном отвратительна.

Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в инцесте
Фото:  © John Phillips / amfAR / Getty Images © John Phillips / amfAR / Getty Images

Певец считает, что причина такого поведения — серьезные проблемы психического здоровья его 21-летнего родственника:

«Мы все надеемся, что этот человек получит помощь, в которой так срочно нуждается. Но больше всего мы надеемся, что это ужасное дело будет закрыто, как только судья рассмотрит все факты».

50-летний Мартин не был арестован, и ему еще не предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления.

Шоу-бизнес,Рики Мартин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители