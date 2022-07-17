Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в инцесте

В официальном заявлении, которое выпустил представитель пуэрториканского певца, говорится, что Мартин «никогда не был и никогда не мог быть вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником». Рики уверяет, что это ложные обвинения и даже сама мысль о подобном отвратительна.