Тодоренко дала необычное имя новорожденному сыну

Телеведущая, блогер Регина Тодоренко рассказала в соцсетях о рождении второго ребенка. Она призналась, что новорожденного мальчика они с мужем назвали Мир. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что Регина Тодоренко опубликовала в своем блоге фото с мужем певцом Владом Топаловым и сыном Миром. В комментарии под снимком она рассказала о важном событии в жизни звездной семьи. Она уточнила, что ее с супругом «любовь создала еще одного космического человека».

Телеведущая подчеркнула, что они с Владом очень любят своего малыша. Она выразила надежду, что Мир вырастет «достойным человеком», будет любить жизнь.

Кроме того, Тодоренко заявила о своих страхах. Она полагает, что «старший брат готов сожрать» малыша.