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6 минут назад

Арт-директор Бориса Моисеева ответил на слухи о тяжелом состоянии артиста

Елена Прошина

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох пожелал журналистам тщательнее проверять информацию. По его словам, острых проблем со здоровьем в Моисеева нет, и певец находится в «неизменно в хорошем настроении». Об этом Сергей Горох рассказал журналу «Телепрограмма».

Арт-директор Бориса Моисеева ответил на слухи о тяжелом состоянии артиста
Фото: ТАССТАСС

«В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда. Два года там не были из-за пандемии. Боря очень скучает по Юрмале», – рассказал Сергей Горох.

Кроме того, арт-директор поделился планами Бориса Моисеева скорее повидаться с Аллой Пугачевой. По его словам, певица стала для Моисеева самым близким другом.

«Когда Алла Борисовна находилась в Москве, то часто готовила Боре его любимые котлеты, в последний раз перед отъездом передала утку в абрикосах», – добавил Сергей.

Напомним, ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что Моисеев «практически парализован» и «ежедневно прощается с жизнью».

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
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