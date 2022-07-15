Арт-директор Бориса Моисеева ответил на слухи о тяжелом состоянии артиста

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох пожелал журналистам тщательнее проверять информацию. По его словам, острых проблем со здоровьем в Моисеева нет, и певец находится в «неизменно в хорошем настроении». Об этом Сергей Горох рассказал журналу «Телепрограмма».
«В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда. Два года там не были из-за пандемии. Боря очень скучает по Юрмале», – рассказал Сергей Горох.
Кроме того, арт-директор поделился планами Бориса Моисеева скорее повидаться с Аллой Пугачевой. По его словам, певица стала для Моисеева самым близким другом.
«Когда Алла Борисовна находилась в Москве, то часто готовила Боре его любимые котлеты, в последний раз перед отъездом передала утку в абрикосах», – добавил Сергей.
Напомним, ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что Моисеев «практически парализован» и «ежедневно прощается с жизнью».