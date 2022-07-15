Збруев «поставил на место» Захарову

Актер Александр Збруев выразил свое мнение касательно происходящего вокруг столичного театра «Ленком». Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Фото: FBM FBM

Збруев подчеркнул, что полностью занимает сторону Марка Варшавера и согласен с его решениями. При этом актер сделал заявление о необходимости «ставить на место людей», устраивающих провокации в сторону «Ленкома» и всяческим образом наносящим ущерб учреждению. Артист обратил особое внимание на Александру Захарову.

«Мы идем вперед, и тут главное, чтобы нам не мешали люди, которые находятся среди нас. А они просто вредят, настраивают труппу, распространяют ложь о нашем театре, зачем это?» — прокомментировал Збруев.