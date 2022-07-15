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21 минуту назад

Лайма Вайкуле пожаловалась на проблемы с деньгами

Елена Прошина

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле подтвердила слух о том, что оказалась в долгах. По её словам, она должна государству 5 тысяч евро. Об этом пишет портал «Слово и Дело».

Лайма Вайкуле пожаловалась на проблемы с деньгами
Фото: ТАССТАСС

Супруг знаменитости рассказал, что Лайма не следит за своими финансами и может не знать о существующих долгах. Артистка подтвердила эти слова, уточнив, что для подобной работы у неё есть специалисты.

«Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения. Как могли идти дела у артистов в эти три года вынужденной безработицы?», – добавила Вайкуле.

Напомним, ранее здоровье Лаймы Вайкуле резко ухудшилось на фоне рецидива онкологического заболевания.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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