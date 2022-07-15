Лайма Вайкуле пожаловалась на проблемы с деньгами

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле подтвердила слух о том, что оказалась в долгах. По её словам, она должна государству 5 тысяч евро. Об этом пишет портал «Слово и Дело» .

Супруг знаменитости рассказал, что Лайма не следит за своими финансами и может не знать о существующих долгах. Артистка подтвердила эти слова, уточнив, что для подобной работы у неё есть специалисты.