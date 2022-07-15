Адвокат Шевчука отреагировал на новое дело против артиста

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал административное дело в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Александр Передрук, адвокат музыканта, пока не успел ознакомиться с материалами дела. Об этом пишет интернет-издание «Газета.Ru».
По словам адвоката, суду предстоит ещё раз изучить материалы дела, чтобы либо принять его к производству, либо вернуть составителям.
«Поскольку информация о поступлении дела в суд появилась меньше часа назад, я еще не ознакомлен с материалами дела и не могу прокомментировать их содержание. Сотрудники полиции внесли изменения в протокол по делу об административном правонарушении и вновь передали дело в суд. В рамках подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении суд еще будет изучать правильно ли составлен протокол об административном правонарушении, а также правильно ли оформлены иные материалы дела», — сказал он.
Напомним, что после концерта в Уфе 19 мая на лидера группы «ДДТ» был составлен административный протокол. По словам очевидцев, во время концерта Шевчук рассуждал о родине.