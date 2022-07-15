Адвокат Шевчука отреагировал на новое дело против артиста

«Поскольку информация о поступлении дела в суд появилась меньше часа назад, я еще не ознакомлен с материалами дела и не могу прокомментировать их содержание. Сотрудники полиции внесли изменения в протокол по делу об административном правонарушении и вновь передали дело в суд. В рамках подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении суд еще будет изучать правильно ли составлен протокол об административном правонарушении, а также правильно ли оформлены иные материалы дела», — сказал он.