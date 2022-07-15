Пелагея отменила концерт после смерти участника группы

В коллективе певицы Пелагеи произошла трагедия. В результате длительной болезни скончался гитарист Павел Дешура. В связи с этим группа отменила концерт в Москве. Об этом говорится на официальной странице коллектива «ВКонтакте».

«Сегодня утром от нас ушел Паша… Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания», – говорится в сообщении.

Из-за смерти участника коллектив принял решение отменить выступление в Москве. Концерт должен был состояться 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ.

«Концерт 5 августа в Зеленом театре не состоится, о деталях объявим дополнительно. Мы сами еще ничего не понимаем», – отмечается в сообщении.