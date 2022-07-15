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1 час назад

Пелагея отменила концерт из-за смерти гитариста

Мария Иванова

В коллективе певицы Пелагеи произошла трагедия. В результате длительной болезни скончался гитарист Павел Дешура. В связи с этим группа отменила концерт в Москве. Об этом говорится на официальной странице коллектива «ВКонтакте».

Пелагея отменила концерт после смерти участника группы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня утром от нас ушел Паша… Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания», – говорится в сообщении.

Из-за смерти участника коллектив принял решение отменить выступление в Москве. Концерт должен был состояться 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ.

«Концерт 5 августа в Зеленом театре не состоится, о деталях объявим дополнительно. Мы сами еще ничего не понимаем», – отмечается в сообщении.

Павел Дешура был одним из основателей коллектива Пелагеи, он провел с группой 25 лет. Музыкант входил в список лучших гитаристов России, был победителем всевозможных престижных конкурсов исполнителей на классической гитаре. Он бал автором музыки к песням, делал аранжировки, занимался сведением треков, а также пел на бэк-вокале.

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