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1 час назад

«Всем все надоело»: родные Шатунова боятся выходить на улицу

Никита Бородкин

Ведущий YouTube-шоу «Оставаться людьми» побывал на малой родине Юрия Шатунова и попытался пообщаться с местными жителями о покойном артисте. Выяснилось, что родные музыканта устали от внимания прессы, а потому поиски двоюродного брата Шатунова пришлось прекратить.

«Всем все надоело»: родные Шатунова боятся выходить на улицу
Фото: vk.com/shatunov.yuriyvk.com/shatunov.yuriy

«Я не встретился с двоюродным братом Юры. Поговорил вне камеры с его женой. Человек даже не назвал своего имени. Всем все надоело. Приезжали с Москвы, из Уфы, из Перми. Все ищут. Родственники закрываются дома. Люди боятся выходить на улицу», — рассказал ведущий шоу.

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии.

Ранее дядя Саша из Башкирского села Старая Отрада рассказал, что у Шатунова есть родная сестра. По его словам, вместе они были в одном интернате и детском доме, а сейчас она живет в Москве.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
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