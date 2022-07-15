«Всем все надоело»: родные Шатунова боятся выходить на улицу

Ведущий YouTube-шоу «Оставаться людьми» побывал на малой родине Юрия Шатунова и попытался пообщаться с местными жителями о покойном артисте. Выяснилось, что родные музыканта устали от внимания прессы, а потому поиски двоюродного брата Шатунова пришлось прекратить.

Фото: vk.com/shatunov.yuriy vk.com/shatunov.yuriy

«Я не встретился с двоюродным братом Юры. Поговорил вне камеры с его женой. Человек даже не назвал своего имени. Всем все надоело. Приезжали с Москвы, из Уфы, из Перми. Все ищут. Родственники закрываются дома. Люди боятся выходить на улицу», — рассказал ведущий шоу.

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии.