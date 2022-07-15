В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Лепс высказался об уехавших из России Пугачевой и Макаревиче

Алиса Селезнёва

Певец Григорий Лепс признался, что не видит ничего страшного в отъезде своих коллег Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича из России. Такое заявление он сделал в интервью «СтарХит».

Лепс прокомментировал отъезд из страны Пугачевой и Макаревича
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, из России уехали «великие люди», и то, что они имеют свое мнение – это их право.

«Ну уехали, женщина отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память. Те, кого вы перечислили, это великие люди для нашей страны. То, что они имеют свое мнение, — ради Бога. Почему они не должны его иметь?» - заметил он.

При этом Лепс подчеркнул, что не собирается осуждать свои коллег, даже украинских исполнителей, которые оскорбляли его за поездку в Донбасс.

«Я к ним абсолютно спокойно отношусь, я их понимаю. Неизвестно, как бы сам повел себя на их месте», - констатировал он.

Вскоре после начала спецоперации на Украине певица Алла Пугачева вместе с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным, уехала из России и отправилась в Израиль. Галкин и Пугачева объясняли свой отъезд отпуском и желанием поправить здоровье. Артистка отметила в соцсетях, что планирует вернуться к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу.

Отец Киркорова поддержал уехавшую из России Пугачеву

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич также уехал из России вместе с беременной женой и обосновался в Израиле. Там у него родился сын Эйтан.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Андрей Макаревич,Алла Пугачева,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители