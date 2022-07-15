Лепс прокомментировал отъезд из страны Пугачевой и Макаревича

Певец Григорий Лепс признался, что не видит ничего страшного в отъезде своих коллег Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича из России. Такое заявление он сделал в интервью «СтарХит».

По его словам, из России уехали «великие люди», и то, что они имеют свое мнение – это их право.

«Ну уехали, женщина отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память. Те, кого вы перечислили, это великие люди для нашей страны. То, что они имеют свое мнение, — ради Бога. Почему они не должны его иметь?» - заметил он.

При этом Лепс подчеркнул, что не собирается осуждать свои коллег, даже украинских исполнителей, которые оскорбляли его за поездку в Донбасс.

«Я к ним абсолютно спокойно отношусь, я их понимаю. Неизвестно, как бы сам повел себя на их месте», - констатировал он.

Вскоре после начала спецоперации на Украине певица Алла Пугачева вместе с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным, уехала из России и отправилась в Израиль. Галкин и Пугачева объясняли свой отъезд отпуском и желанием поправить здоровье. Артистка отметила в соцсетях, что планирует вернуться к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу.