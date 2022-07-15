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44 минуты назад

Шейк раскритиковали на Западе из-за фото с буквой Z

На супермодель Ирину Шейк обрушился шквал критики из-за поста в соцсетях, в котором она использовала букву Z. Как сообщает Starhit, девушка опубликовала фотографию оливье, отметив, что проводит среду «по-русски».

Шейк раскритиковали на Западе из-за фотографии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Russianzz on Wednaday», — приписала модель к снимку.

В результате на нее обрушился гнев западной аудитории, в частности, украинцев. Ей также припомнили фото с книгой о Владимире Путине, которое она публиковала два года назад. Сейчас супермодель перезалила пост без спорных символов, однако недоброжелатели продолжают призывать мировые бренды внести ее в черные списки.

Итальянского политика затравили за букву Z в сообщении в Twitter

При этом нашлись фанаты, которые выступили в защиту Шейк. Некоторые подписчики отметили, что люди совсем выжили из ума, поскольку готовы критиковать за обычные снимки.

«Ирина, не обращай внимания, там все глухо!»; «Ира, ты для нас звезда! Запад в своем стиле, конечно!» — писали они.

Шоу-бизнес,Ирина Шейк,Владимир Путин,
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