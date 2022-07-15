Шейк раскритиковали на Западе из-за фотографии

На супермодель Ирину Шейк обрушился шквал критики из-за поста в соцсетях, в котором она использовала букву Z. Как сообщает Starhit, девушка опубликовала фотографию оливье, отметив, что проводит среду «по-русски».
«Russianzz on Wednaday», — приписала модель к снимку.
В результате на нее обрушился гнев западной аудитории, в частности, украинцев. Ей также припомнили фото с книгой о Владимире Путине, которое она публиковала два года назад. Сейчас супермодель перезалила пост без спорных символов, однако недоброжелатели продолжают призывать мировые бренды внести ее в черные списки.
При этом нашлись фанаты, которые выступили в защиту Шейк. Некоторые подписчики отметили, что люди совсем выжили из ума, поскольку готовы критиковать за обычные снимки.
«Ирина, не обращай внимания, там все глухо!»; «Ира, ты для нас звезда! Запад в своем стиле, конечно!» — писали они.