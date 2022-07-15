У Юрия Шатунова нашлась родная сестра

Дядя Саша из Башкирского села Старая Отрада, знакомый с семьей Юрия Шатунова, рассказал, что у музыканта есть родная сестра. Как сообщает МК, он заявил, что она была вместе со знаменитостью в одном интернате и детском доме.

«Сестренка – копия Юры. Красавица. Они были вместе в детском доме, на Троекуровском кладбище она была на похоронах. Плакала. С Юрой они похожи как две капли воды», — рассказал он, добавив, что сейчас женщина живет в Москве.

Дядя Саша добавил, что семья у Шатунова была непростая — отчим детей регулярно выпивал.

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии.