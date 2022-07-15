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35 минут назад

У Юрия Шатунова нашлась родная сестра

Никита Бородкин

Дядя Саша из Башкирского села Старая Отрада, знакомый с семьей Юрия Шатунова, рассказал, что у музыканта есть родная сестра. Как сообщает МК, он заявил, что она была вместе со знаменитостью в одном интернате и детском доме.

У Юрия Шатунова нашлась родная сестра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сестренка – копия Юры. Красавица. Они были вместе в детском доме, на Троекуровском кладбище она была на похоронах. Плакала. С Юрой они похожи как две капли воды», — рассказал он, добавив, что сейчас женщина живет в Москве.

Дядя Саша добавил, что семья у Шатунова была непростая — отчим детей регулярно выпивал.

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии.

Ранее экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что певца кремировали, чтобы скрыть настоящую причину смерти. По версии Разина, в плохом самочувствии Шатунова виноват его директор Аркадий Кудряшов, который давал певцу транквилизаторы, которые тот стал смешивать с алкоголем.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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