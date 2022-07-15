Дана Борисова отписалась от друзей, которые не помогли ей деньгами

Дана Борисова уже несколько месяцев сидит без работы, а накоплений, по всей вероятности, не сделала. Сейчас ей буквально не на что жить, поэтому звездная блондинка попросила неравнодушных подписчиков перевести ей хотя бы по 100 рублей. И отзывчивые люди нашлись, но большинство осудило ведущую за попрошайничество.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Фолловеры отправляют Борисову работать, а не просить денег у и без того бедных людей. На что телеведущая ответила, что работает с 14 лет, а ее трудовая исписана мелким почерком. Сейчас Дана является штатной журналисткой в агентстве новостей в Санкт-Петербурге, а также записывает в Москве собственную программу (ездит в столицу 2-3 раза в месяц). Но с началом спецоперации работодатель перешел на политические новости (что не в компетенции Даны), а программу и вовсе заморозили.

Борисова осталась без средств к существованию и, не стесняясь, попросила подписчиков ей помочь. К слову, отклинулись обычные люди. Да, порой скидывали всего по 10 рублей, но с очень теплыми словами и пожеланиями. А вот из друзей откликнулись лишь Алиса Вокс и шеф-редактор с телевидения, отправив нуждающейся подружке по 2 тысячи рублей. Остальных Дана пообещала удалить, так как, по ее мнению, они и не друзья вовсе.

«Вот такая дружба, - расстроена ведущая. - От всех поотписывалась и даже общаться больше не буду».

Благодаря неравнодушным людям Дана набрала 25 тысяч рублей. Это не такая большая сумма для Борисовой, но по ее признанию, этого хватит на самое необходимое. При этом деньги нужны были не на лечение, не на косметику или продукты. Как позже пояснила Дана, это была и потребность в небольшой сумме, и проверка одновременно: на кого можно рассчитывать в трудные времена. И многие проверку не прошли.