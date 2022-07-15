Фанаты Шатунова «бросаются на крест» на его могиле и воруют вещи

После смерти Юрия Шатунова его могила на Троекуровском кладбище в Москве стала настоящим местом паломничества. Фанаты приезжают со всей страны и не все из них адекватные. Об этом «Экспресс газете» рассказал сторож.

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По его словам, поклонники съезжаются из разных городов, берут с собой пожилых родственников и детей. На могилу певца приносят цветы, в основном, белые розы, мягкие игрушки и сладости. Некоторые оставляют записки и рисунки. Среди них есть и не вполне нормальные посетители. Из-за них руководство кладбища приняло решение организовать напротив места захоронения пост охраны.

«Народ валит и валит. Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне», - рассказал охранник.

Музыку охрана просит выключить, все-таки это кладбище, а не дискотека. Однако находятся и посетители с более странными поступками, например, забирают с могилы игрушки, письма.

«А совсем ненормальные, в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…» - посетовал охранник.