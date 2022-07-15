Стала известна судьба персонажа Добронравова в сериале «Сваты»

Актер Федор Добронравов отказался сниматься в восьмом сезоне сериала «Сваты». Как рассказал его коллега Николай Пиминов в беседе с Solenka.info, артист признался, что устал от роли Ивана Будько.

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

За карьеру Добронравов сыграл немало ролей в кино и ему не нравится, что большинство зрителей ассоциируют его именно с Будько. Сам персонаж создавался специально под артиста. Пиминов подчеркнул, что очень сложно будет представить в этой роли другого актера.

Напомним, что ранее актер Илья Сироткин сообщал, что на фоне спецоперации на Украине сериал «Сваты» решили закрыть. Однако позднее стало известно о том, что проект все же получит продолжение, а съемки должны начаться осенью 2022 года.