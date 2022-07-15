В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
38 минут назад

Федор Добронравов не будет сниматься в продолжении «Сватов»

Никита Бородкин

Актер Федор Добронравов отказался сниматься в восьмом сезоне сериала «Сваты». Как рассказал его коллега Николай Пиминов в беседе с Solenka.info, артист признался, что устал от роли Ивана Будько.

Стала известна судьба персонажа Добронравова в сериале «Сваты»
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

За карьеру Добронравов сыграл немало ролей в кино и ему не нравится, что большинство зрителей ассоциируют его именно с Будько. Сам персонаж создавался специально под артиста. Пиминов подчеркнул, что очень сложно будет представить в этой роли другого актера.

Напомним, что ранее актер Илья Сироткин сообщал, что на фоне спецоперации на Украине сериал «Сваты» решили закрыть. Однако позднее стало известно о том, что проект все же получит продолжение, а съемки должны начаться осенью 2022 года.

Ранее актриса Анна Кошмал выступала против идеи снимать продолжение «Сватов» в России. Она отметила, что создатели сериала являются украинцами и они никогда не будут создавать новый сезон на территории РФ.

Шоу-бизнес,Анна Кошмал,Федор Добронравов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители