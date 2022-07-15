Лепс рассказал о покупке квартиры для пожилой матери

Российский певец Григорий Лепс рассказал, что купил для своей матери квартиру в Сочи. Как сообщает Starhit, музыкант отметил, что его мать находится в преклонном возрасте, однако хорошо себя чувствует.
Лепс отметил, что Натэлла Семеновна проживает в Сочи — за ней ухаживает дочь Этери Алавидзе. Сам музыкант старается навещать родственников, но у него выходит это нечасто.
«В Сочи ей хорошо, сестра моя тоже там: купил матери квартиру совсем рядышком, чтобы Этери за ней присматривала. Все-таки она уже в сильно преклонном возрасте. Не часто, но и сам бываю, вижусь с родными, недавно как раз приезжал с концертами», — рассказал певец.
Напомним, что 16 июля Лепс отметит 60-летний юбилей. Ранее он отметил, что не жалеет своих денег на творчество и детей. Также певец может купить и дизайнерскую одежду у любимых дизайнеров, а вот от услуг стилистов отказывается.