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1 час назад

Лепс рассказал о покупке квартиры для пожилой матери

Никита Бородкин

Российский певец Григорий Лепс рассказал, что купил для своей матери квартиру в Сочи. Как сообщает Starhit, музыкант отметил, что его мать находится в преклонном возрасте, однако хорошо себя чувствует.

Лепс рассказал о покупке квартиры для пожилой матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лепс отметил, что Натэлла Семеновна проживает в Сочи — за ней ухаживает дочь Этери Алавидзе. Сам музыкант старается навещать родственников, но у него выходит это нечасто.

«В Сочи ей хорошо, сестра моя тоже там: купил матери квартиру совсем рядышком, чтобы Этери за ней присматривала. Все-таки она уже в сильно преклонном возрасте. Не часто, но и сам бываю, вижусь с родными, недавно как раз приезжал с концертами», — рассказал певец.

Напомним, что 16 июля Лепс отметит 60-летний юбилей. Ранее он отметил, что не жалеет своих денег на творчество и детей. Также певец может купить и дизайнерскую одежду у любимых дизайнеров, а вот от услуг стилистов отказывается.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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