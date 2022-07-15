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26 минут назад

Певица перестала выходить на связь в конце зимы.

Passion.ru

Знаменитая исполнительница София Ротару пропала из поля зрения поклонников в конце зимы. Фанаты с нетерпением ждали, когда она проявит свою позицию и выскажется по поводу происходящих событий, однако певица не спешила удовлетворить их запросы и продолжала отмалчиваться.

Теряет огромные деньги: продюсер оправдал молчание Софии Ротару
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look pressAnatoly Lomohov/ Global Look press

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник оправдал молчание исполнительницы и отметил, что она и дальше будет себя так вести, пока ситуация не изменится.

«Она в большей степени будет теперь молчать. После того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2», как их освистали наши ребята... Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла на ...» — прокомментировал продюсер «Абзацу».

Шоу-бизнес,Леонид Дзюник,София Ротару,Зенит,
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