Теряет огромные деньги: продюсер оправдал молчание Софии Ротару

Знаменитая исполнительница София Ротару пропала из поля зрения поклонников в конце зимы. Фанаты с нетерпением ждали, когда она проявит свою позицию и выскажется по поводу происходящих событий, однако певица не спешила удовлетворить их запросы и продолжала отмалчиваться.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник оправдал молчание исполнительницы и отметил, что она и дальше будет себя так вести, пока ситуация не изменится.

«Она в большей степени будет теперь молчать. После того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2», как их освистали наши ребята... Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла на ...» — прокомментировал продюсер «Абзацу».