«Нас ждать не стоит»: Макаревич сделал заявление о концертах в России

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов коллектива в России. Как сообщает РИА Новости, в частности, речь идет о выступлениях в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге.

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Музыкант не смог объяснить, почему на сайте группы все еще висит афиша с расписанием выступлений. Макаревич сказал, что этот вопрос следует адресовать директору музыкантов, который занимается организацией концертов и обновлением информации на сайте.

Сейчас продажи билетов на концерты тура «Мы рядом» идут в Уфе, Казани, Волгограде и других регионах. Площадки под выступления заявлены небольшие, однако и на них спроса не наблюдается — в некоторых случаях заполнено не более 10% зала.