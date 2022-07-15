Григорий Лепс признался на что тратит деньги

Народный артист России Григорий Лепс рассказал, на что тратит свои гонорары. По словам певца, он не жалеет денег на творчество и детей. Об этом артист рассказал в интервью «СтарХиту».

16 июля Григорий Лепс отметит 60-летний юбилей. За годы своего творчества он сумел оставить след в российском шоу-бизнесе и теперь считается одним из самых популярных певцов в стране. Свои гонорары певец предпочитает тратить на творчество и детей.

«На детей, на зарплату сотрудникам своего продюсерского центра, делаю аранжировки, покупаю песни, помогаю людям в меру своих сил. А что на себя... Нет-нет, да куплю какие-нибудь джинсы и туфли, почему нет», - сказал Григорий.

Также певец может купить и дизайнерскую одежду у любимых дизайнеров. А вот услугами стилистов не пользуется.

«Нравится — беру, вне зависимости от бренда, мастера, цены, известности автора. Гардероб у меня достаточно большой, но не скажу, что безумный. В плане стиля никогда ни на кого не смотрел», - сказал Лепс.

Кстати, артист признался, что больше не собирают очки. В его коллекции уже 400 штук и больше покупать он не планирует.

«Накупил сдуру 400 штук, теперь что с ними делать! Ношу. У меня есть небольшая фирма, которая делает золотые очки, так я их раздариваю. Пол шоу-бизнеса в них ходит», - рассказал Лепс.