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1 час назад

Григорий Лепс признался на что тратит деньги

Алиса Селезнёва

Народный артист России Григорий Лепс рассказал, на что тратит свои гонорары. По словам певца, он не жалеет денег на творчество и детей. Об этом артист рассказал в интервью «СтарХиту».

Григорий Лепс признался на что тратит деньги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

16 июля Григорий Лепс отметит 60-летний юбилей. За годы своего творчества он сумел оставить след в российском шоу-бизнесе и теперь считается одним из самых популярных певцов в стране. Свои гонорары певец предпочитает тратить на творчество и детей.

«На детей, на зарплату сотрудникам своего продюсерского центра, делаю аранжировки, покупаю песни, помогаю людям в меру своих сил. А что на себя... Нет-нет, да куплю какие-нибудь джинсы и туфли, почему нет», - сказал Григорий.

Также певец может купить и дизайнерскую одежду у любимых дизайнеров. А вот услугами стилистов не пользуется.

«Нравится — беру, вне зависимости от бренда, мастера, цены, известности автора. Гардероб у меня достаточно большой, но не скажу, что безумный. В плане стиля никогда ни на кого не смотрел», - сказал Лепс.

Кстати, артист признался, что больше не собирают очки. В его коллекции уже 400 штук и больше покупать он не планирует.

«Накупил сдуру 400 штук, теперь что с ними делать! Ношу. У меня есть небольшая фирма, которая делает золотые очки, так я их раздариваю. Пол шоу-бизнеса в них ходит», - рассказал Лепс.

Недавно Григорий Лепс рассказал о своей лучшей инвестиции, на которой заработал миллионы. По словам артиста, благодаря песне «Рюмка водки» он смог заработать целое состояние, а заплатил за нее сущие копейки. Он признался, что потратил на нее 300 долларов, а заработал «миллионов 50».

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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