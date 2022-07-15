Никита Высоцкий рассказал о конфликте с Мариной Влади

Сын певца Владимира Высоцкого Никита в беседе с kp.ru прокомментировал взаимоотношения со вдовой отца Мариной Влади.
«С Мариной всегда были очень сложные отношения... <...> У меня нет никакого снисхождения. <...> Я к ней уважительно и хорошо отношусь <...> Нам незачем мириться. Если бы это могло кому-то помочь… Но это просто не нужно», — рассказал наследник артиста.
Также Высоцкий-младший отметил, что у него было несколько конфликтов с Влади. Один из них возник, когда вдова исполнителя выпустила книгу, посвященную его жизни.
«Она – человек резкий и эмоциональный. Многие вещи написала с чужих слов. Она жила в другом мире и многого из того, что происходило здесь, с нами, не могла понять», — объяснил Никита.
Марина Влади — третья супруга покойного Владимира Высоцкого. Сыновья артиста Никита и Аркадий родились от его второй жены Людмилы Абрамовой.