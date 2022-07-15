Никита Высоцкий рассказал о конфликте с Мариной Влади

«С Мариной всегда были очень сложные отношения... <...> У меня нет никакого снисхождения. <...> Я к ней уважительно и хорошо отношусь <...> Нам незачем мириться. Если бы это могло кому-то помочь… Но это просто не нужно», — рассказал наследник артиста.