Орбакайте раскрыла свое местоположение

Певица Кристина Орбакайте, которая большую часть времени живет в США, вернулась в Москву. Как сообщает «ФедералПресс», в своих соцсетях она опубликовала видео, как она едет в машине.

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«Доброе утро, Москва!» — написала Орбакайте.

Напомним, что недавно артистка побывала в Латвии, откуда рано утром 15 июля прилетела в Россию. Сейчас в Прибалтике также находятся ее мать Алла Пугачева и Максим Галкин, которые после начала спецоперации ВС РФ на Украине вместе с детьми улетели в Израиль.

Ранее отец Филиппа Киркорова Бедрос назвал настоящую причину отъезда Пугачевой за границу. По его словам, в Израиль она поехала лечить болезнь, которой «не хочет что-то открывать». Киркоров-старший подчеркнул, что путешествие Примадонны за границу является «ее собственным делом», в котором нет «ничего страшного».