В Европе отменили концерты экс-резидента Comedy Club

Концерты юмориста Александра Незлобина, средства от которых он хотел направить жителям Украины, отменили в Европе. Об этом сообщает StarHit.
Выступления экс-резидента Comedy Club должны были пройти в Вильнюсе, Риге, Таллине, Лондоне, Кракове, Вроцлаве, Берлине и других городах. Однако все концерты были отменены.
«По независящим от артистов, организаторов и площадок обстоятельствам, концерты в Европе переносятся», — написал Незлобин в соцсетях.
Зрители атаковали страницу юмориста с вопросами. Некоторые решили, что выступления отменили из-за плохих продаж.
«Вчера купили два билета на ваш концерт в Риге! Они точно знали, что уже ничего не будет. Ещё удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменять», — написала одна из подписчиц.
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