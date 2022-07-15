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54 минуты назад

Концерты Незлобина в Европе отменили

Мария Иванова

Концерты юмориста Александра Незлобина, средства от которых он хотел направить жителям Украины, отменили в Европе. Об этом сообщает StarHit.

В Европе отменили концерты экс-резидента Comedy Club
Фото: vk.com/nezlobvk.com/nezlob

Выступления экс-резидента Comedy Club должны были пройти в Вильнюсе, Риге, Таллине, Лондоне, Кракове, Вроцлаве, Берлине и других городах. Однако все концерты были отменены.

«По независящим от артистов, организаторов и площадок обстоятельствам, концерты в Европе переносятся», — написал Незлобин в соцсетях.

Зрители атаковали страницу юмориста с вопросами. Некоторые решили, что выступления отменили из-за плохих продаж.

«Вчера купили два билета на ваш концерт в Риге! Они точно знали, что уже ничего не будет. Ещё удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменять», — написала одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что актер Анатолий Белый уволился из МХТ им. Чехова и уехал из России. Ближайшие постановки с участием артиста пройдут без него. Известно, что в спектакле «Сережа» его заменит Константин Хабенский. В премьерах сентября имя Белого не значится.

Шоу-бизнес,Анатолий Белый,Александр Незлобин,Константин Хабенский,
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