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44 минуты назад

Гулькина вспомнила страшный вещий сон покойного Шатунова

Елена Прошина

Певица Наталья Гулькина вспомнила о том, как покойный Юрий Шатунов предупредил её об опасности. По её словам, Шатунов узнал о предстоящих событиях из вещего сна. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Гулькина вспомнила страшный вещий сон покойного Шатунова
Фото: shatunov.comshatunov.com

Согласно воспоминаниям Гулькиной, певец увидел плохой сон, в котором та заблудилась во время утренней пробежки. Юрий попросил подругу быть осторожнее, но Наталья не придала его словам значения. По словам певицы, это оказалось ошибкой – она действительно заблудилась и несколько часов не могла найти дорогу обратно.

Напомним, что покойного Юрия Шатунова совсем недавно вспоминал Бари Алибасов. По его словам, продюсер до сих пор жалеет, что не стал заниматься продвижением Шатунова.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Наталья Гулькина,Юрий Шатунов,
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