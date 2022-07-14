Гулькина вспомнила страшный вещий сон покойного Шатунова

Певица Наталья Гулькина вспомнила о том, как покойный Юрий Шатунов предупредил её об опасности. По её словам, Шатунов узнал о предстоящих событиях из вещего сна. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Фото: shatunov.com shatunov.com

Согласно воспоминаниям Гулькиной, певец увидел плохой сон, в котором та заблудилась во время утренней пробежки. Юрий попросил подругу быть осторожнее, но Наталья не придала его словам значения. По словам певицы, это оказалось ошибкой – она действительно заблудилась и несколько часов не могла найти дорогу обратно.