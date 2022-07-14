«Бросаются на крест, ложатся на венки». Что происходит на могиле Шатунова

Фанаты певца Юрия Шатунова устроили паломничество к его могиле на Троекуровском кладбище. Они ежедневно приходят к месту захоронения, включают музыку, танцуют под нее. Кроме того, поклонники делают селфи в различных ракурсах. Об этом пишет издание Starhit.

Охранник кладбища рассказал, что «народ валит и валит. Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия». По его словам, люди по-разному проявляют свою любовь к певцу. Некоторые «искренне плачут, даже рыдают навзрыд», другие ведут себя шумно и дерзко.

Мужчина отметил, что делает замечания приходящим на могилу певца поклонникам, просит их «не галдеть», вести себя достойно. Но они включают музыку на смартфонах, поют песни Шатунова.

По его мнению, такое поведение не столь уж и критично. Его возмущение вызывают те посетители, которые «приходят и игрушки и письма с могилы забирают», а также «бросаются на крест, ложатся ради селфи на венки».