Молодую жену Петросяна раскритиковали за фото десерта

Супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову раскритиковали за фото с киевским тортом. Как сообщает издание «Народные новости», украинские пользователи соцсетей написали ей гневные комментарии, на которые девушка решилась ответить.
«Зачем вы мне об этом пишите? Вам легче становится после того, как обольете грязью незнакомого человека?» — обратилась жена Петросяна к хейтерам.
Напомним, что ранее Брухунова рассказала, как ее назвали проституткой в одном из магазинов Москвы. По ее словам, женщина подошла к ней в «Аленке» на Тверской и начала оскорблять из-за брака с пожилым юмористом, обвинив в разрушении его многолетнего союза с Еленой Степаненко.
Татьяна отметила, что ни на кого не злится и не осуждает — по ее мнению, у каждого человека есть «внутреннее мерило культуры».