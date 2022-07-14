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11 минут назад

Молодую жену Петросяна раскритиковали за киевский торт

Никита Бородкин

Супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову раскритиковали за фото с киевским тортом. Как сообщает издание «Народные новости», украинские пользователи соцсетей написали ей гневные комментарии, на которые девушка решилась ответить.

Молодую жену Петросяна раскритиковали за фото десерта
Фото: t.me/mamashaVagashit.me/mamashaVagashi

«Зачем вы мне об этом пишите? Вам легче становится после того, как обольете грязью незнакомого человека?» — обратилась жена Петросяна к хейтерам.

Напомним, что ранее Брухунова рассказала, как ее назвали проституткой в одном из магазинов Москвы. По ее словам, женщина подошла к ней в «Аленке» на Тверской и начала оскорблять из-за брака с пожилым юмористом, обвинив в разрушении его многолетнего союза с Еленой Степаненко.

Татьяна отметила, что ни на кого не злится и не осуждает — по ее мнению, у каждого человека есть «внутреннее мерило культуры».

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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