Сергей Пенкин ответил на вопрос о своей ориентации

Российский певец Сергей Пенкин заявил, что у него никогда не было сексуальной связи с мужчинами. В интервью с журналисткой Аленой Жигаловой для YouTube-канала Super он заявил, что обычно не отвечает на вопросы о сексуальной ориентации, поскольку это делает его интереснее для зрителя.

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«Когда человек обо всем рассказывает, он становится неинтересным, а когда человек за вуалью, он всегда остается загадкой. Известный человек должен оставаться интересным», — сказал композитор.

Он признался, что ему неприятна репутация гомосексуалиста. Певец подчеркнул, что его никогда не приглашали в гей-клубы и он ни разу не выступал в подобных заведениях.