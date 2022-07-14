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23 минуты назад

Сергей Пенкин ответил на вопрос о своей ориентации

Никита Бородкин

Российский певец Сергей Пенкин заявил, что у него никогда не было сексуальной связи с мужчинами. В интервью с журналисткой Аленой Жигаловой для YouTube-канала Super он заявил, что обычно не отвечает на вопросы о сексуальной ориентации, поскольку это делает его интереснее для зрителя.

Сергей Пенкин ответил на вопрос о своей ориентации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда человек обо всем рассказывает, он становится неинтересным, а когда человек за вуалью, он всегда остается загадкой. Известный человек должен оставаться интересным», — сказал композитор.

Он признался, что ему неприятна репутация гомосексуалиста. Певец подчеркнул, что его никогда не приглашали в гей-клубы и он ни разу не выступал в подобных заведениях.

Напомним, что ранее Пенкин оценил слухи о бурном романе с солистками группы «Мираж» Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной. По его словам, раньше им было выгодно поддерживать образ полигамных отношений ради внимания журналистов.

Шоу-бизнес,Сергей Пенкин,Маргарита Суханкина,
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