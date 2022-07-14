Дана Борисова объяснила, зачем попросила денег у подписчиков

«Я хочу поблагодарить за вчерашнюю помощь. Есть у меня друзья, есть поддержка. И я могу на вас рассчитывать. Учить меня не надо. Эти деньги я попросила не на косметику и не на новое платье. Нужна была помощь. Я не постеснялась и попросила», — сказала Дана.