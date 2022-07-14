Дана Борисова объяснила, зачем попросила денег у подписчиков

Телеведущая Дана Борисова объяснила просьбу к подписчикам скинуться ей по 100 рублей. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», «с миру по нитке» ей удалось собрать 25 тысяч рублей, которые нужны ей для ежедневных трат.
«Я хочу поблагодарить за вчерашнюю помощь. Есть у меня друзья, есть поддержка. И я могу на вас рассчитывать. Учить меня не надо. Эти деньги я попросила не на косметику и не на новое платье. Нужна была помощь. Я не постеснялась и попросила», — сказала Дана.
Кроме того, Борисова заявила, что отписалась от всех звездных друзей, которые не прислали ей денег — средства отправляли исключительно обычные люди.
Также Дана предала огласке переписку с одной из подписчиц, которая в личных сообщениях посоветовала ей заработать деньги эскортом, «по старой схеме». Она опубликовала фотографии женщины, которую попросила отписаться от нее.
Напомним, что ранее Борисова отмечала, что шоу, на которых она зарабатывала деньги на существования, не будут выходить до сентября.