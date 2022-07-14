В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

«Нужна помощь»: Борисова объяснила, зачем попросила денег у подписчиков

Никита Бородкин

Телеведущая Дана Борисова объяснила просьбу к подписчикам скинуться ей по 100 рублей. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», «с миру по нитке» ей удалось собрать 25 тысяч рублей, которые нужны ей для ежедневных трат.

Дана Борисова объяснила, зачем попросила денег у подписчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хочу поблагодарить за вчерашнюю помощь. Есть у меня друзья, есть поддержка. И я могу на вас рассчитывать. Учить меня не надо. Эти деньги я попросила не на косметику и не на новое платье. Нужна была помощь. Я не постеснялась и попросила», — сказала Дана.

Кроме того, Борисова заявила, что отписалась от всех звездных друзей, которые не прислали ей денег — средства отправляли исключительно обычные люди.

Также Дана предала огласке переписку с одной из подписчиц, которая в личных сообщениях посоветовала ей заработать деньги эскортом, «по старой схеме». Она опубликовала фотографии женщины, которую попросила отписаться от нее.

Напомним, что ранее Борисова отмечала, что шоу, на которых она зарабатывала деньги на существования, не будут выходить до сентября.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители