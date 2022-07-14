Российская певица Ольга Кормухина рассказала, почему группа «Би-2» выступила на Суперкубке России по футболу, который состоялся 9 июля в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале она заявила, что продюсеры музыкального коллектива дали организаторам взятку.

«Ну вот! А народ всё думал и гадал, да копья ломал! А ларчик просто открывался! Откаты, брат, откаты, брат, откаты. Тьфу ты! Примитивно-то как! Аж тошнит. Тоже мне фронда», — заявила певица.

Кормухина рассказала, что несколько лет назад она занималась организацией торжественного мероприятия в Санкт-Петербурге и группу «Би-2» ей «навялили почти в принудительном порядке». Тогда ее «старший товарищ» рассказал ей о схеме с откатами «с ключевыми инвент-подрядчиками» города.