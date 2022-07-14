Получила по заслугам: экс-директор Ротару резко прокомментировала травлю украинской певицы

Украинскую певицу Софию Ротару сильно раскритиковали ее соотечественники. Травлю в адрес артистки решил прокомментировать ее бывший директор Ольга Коняхина.
Женщина считает, что исполнительница получила по заслугам. «Вы меня еще защищать ее попросите. Пусть себе живет и процветает там, где хочет и как хочет. Эффект бумеранга никто не отменял!» — заявила Коняхина в разговоре с telegram-каналом «Абзац».
Стоит отметить, что бывший директор певицы уже не первый раз резко высказывается в ее адрес. Так, Ольга ранее обвинила Ротару в злоупотреблении алкогольными напитками.
«Она пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции», — подчеркнула женщина в эфире телеканала.