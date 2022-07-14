Орбакайте улетела к Пугачевой в Латвию

Как сообщает ФАН, певица Кристина Орбакайте улетела в Латвию, где сейчас находится ее мать Алла Пугачева с семьей.

Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости» Руслан Кривобок/РИА «Новости»

«Расторопные фанаты быстро выяснили, что артистка отправилась в Латвию, чтобы воссоединиться с семьей», — пишет издание. Изначально исполнительница сообщила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что намерена отправиться в путешествие, не назвав пункт назначения.

Орбакайте пока никак не прокомментировала новость о возможном пребывании в Латвии. В конце июля певица отдыхала в Париже вместе с сыном Дени Байсаровым.