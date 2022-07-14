Директор Шатунова опроверг слухи о его болезни

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг информацию о болезни сердца у певца. По его словам, здоровье Юрия тщательно проверяли. Об этом пишут «7 Дней».
Ранее появились сведения, что Шатунов страдал наследственной болезнью сердца, от которой умерла его мама.
«Отец семью оставил, Юра его не знал и носил материнскую фамилию. К несчастью, у Веры Гавриловны диагностировали порок сердца, ей приходилось много заниматься своим здоровьем, обследоваться, лечиться. Поэтому она отдала Юру учиться в интернат. Ей должны были сделать операцию на сердце, и Вера Гавриловна уже легла в больницу, но внезапно умерла, так и не дождавшись операции. Ей было всего 29 лет», - рассказал Кудряшов.
После смерти Шатунова многие говорили, что порок сердца передался и самому Юрию. Однако Кудряшов опроверг эти сведения.
«Могу утверждать: это не так. Чтобы исключить риск наследственных сердечных заболеваний, мы неоднократно проверяли Юрино сердце — и никаких отклонений не было. Его травмы — приобретенные, это все от нервов. Суды последних лет убили Юру», - сказал его директор.
Ранее продюсер Бари Алибасова заявил, что сожалеет о том, что в свое время не занялся раскруткой Шатунова. По его слова к нему обращались Шатунов и Виктор Цой, которые хотели сотрудничать с группой «Интеграл». Однако продюсер не сумел разглядеть в них талант и отказал.