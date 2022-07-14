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17 минут назад

Директор Шатунова опроверг слухи о его болезни

Алиса Селезнёва

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг информацию о болезни сердца у певца. По его словам, здоровье Юрия тщательно проверяли. Об этом пишут «7 Дней».

Директор Шатунова опроверг слухи о его болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее появились сведения, что Шатунов страдал наследственной болезнью сердца, от которой умерла его мама.

«Отец семью оставил, Юра его не знал и носил материнскую фамилию. К несчастью, у Веры Гавриловны диагностировали порок сердца, ей приходилось много заниматься своим здоровьем, обследоваться, лечиться. Поэтому она отдала Юру учиться в интернат. Ей должны были сделать операцию на сердце, и Вера Гавриловна уже легла в больницу, но внезапно умерла, так и не дождавшись операции. Ей было всего 29 лет», - рассказал Кудряшов.

После смерти Шатунова многие говорили, что порок сердца передался и самому Юрию. Однако Кудряшов опроверг эти сведения.

«Могу утверждать: это не так. Чтобы исключить риск наследственных сердечных заболеваний, мы неоднократно проверяли Юрино сердце — и никаких отклонений не было. Его травмы — приобретенные, это все от нервов. Суды последних лет убили Юру», - сказал его директор.

Ранее продюсер Бари Алибасова заявил, что сожалеет о том, что в свое время не занялся раскруткой Шатунова. По его слова к нему обращались Шатунов и Виктор Цой, которые хотели сотрудничать с группой «Интеграл». Однако продюсер не сумел разглядеть в них талант и отказал.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Бари Алибасов,Юрий Шатунов,Виктор Цой,
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