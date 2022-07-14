Директор Шатунова опроверг слухи о его болезни

«Отец семью оставил, Юра его не знал и носил материнскую фамилию. К несчастью, у Веры Гавриловны диагностировали порок сердца, ей приходилось много заниматься своим здоровьем, обследоваться, лечиться. Поэтому она отдала Юру учиться в интернат. Ей должны были сделать операцию на сердце, и Вера Гавриловна уже легла в больницу, но внезапно умерла, так и не дождавшись операции. Ей было всего 29 лет», - рассказал Кудряшов.