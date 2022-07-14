Лепс сделал откровенное признание о своих бывших женах

«Любовь может существовать год, три, пять, иногда до конца дней, но это не говорит о том, что человек может уважать своего любимого. Уважение, скорее… Для меня это важно. По-настоящему я влюблялся в своей жизни несколько раз, но не могу сказать, что очень уважал этих женщин. В меня, наверное, тоже влюблялись, но не знаю, уважают ли они меня до сих пор или нет», — заявил Лепс.