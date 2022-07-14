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28 минут назад

«Не могу сказать, что уважал»: Лепс откровенно высказался о своих женах

Никита Бородкин

Певец Григорий Лепс сделал откровенное заявление о своих бывших женах. Как сообщает StarHit, заслуженный артист России признался, что влюблялся несколько раз в этой жизни, но не может сказать, что уважительно относился к этим женщинам.

Лепс сделал откровенное признание о своих бывших женах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любовь может существовать год, три, пять, иногда до конца дней, но это не говорит о том, что человек может уважать своего любимого. Уважение, скорее… Для меня это важно. По-настоящему я влюблялся в своей жизни несколько раз, но не могу сказать, что очень уважал этих женщин. В меня, наверное, тоже влюблялись, но не знаю, уважают ли они меня до сих пор или нет», — заявил Лепс.

Он добавил, что если человек не высказывает уважения, то от него нужно «бежать семимильными шагами».

Напомним, что в конце 2021 года Григорий развелся со своей второй женой, балериной Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке 20 лет. Несмотря на разрыв, они продолжают совместно воспитывать троих детей — 20-летнюю Еву, 15-летнюю Николь и 12-летнего Ивана.

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Первой супругой артиста была однокурсница по музыкальному училищу Светлана Дубинская. В 1984 году она родила ему дочь Ингу, а спустя год ушла от Лепса, не сумев поладить с его родителями.

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