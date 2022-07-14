Суд в США отклонил ходатайство Эмбер Херд о новом разбирательстве с Джонни Деппом

Суд штата Вирджиния принял решение отказать в ходатайстве актрисы Эмбер Херд о новом судебном разбирательстве по ее делу против бывшего мужа актера Джонни Деппа. Об этом пишет газета USA Today.

Фото: Ron Sachs, Keystone Press Agency, Global Look Press Ron Sachs, Keystone Press Agency, Global Look Press

Напомним, в прошлом месяце суд признал, что утверждения Херд о том, что она подвергалась домашнему насилию со сторону Деппа, были клеветой с целью злого умысла. Также было постановлено, что актриса теперь обязана выплатить исполнителю роли Капитана Джека Воробья 15 миллионов долларов в качестве компенсации.

Адвокаты американской актрисы подали соответствующее ходатайство на прошлой неделе. Они настаивали на том, что процесс прошел с нарушениями и должен быть проведен заново. Суд утвердил, что значимых нарушений не было.