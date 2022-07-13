Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по делу с Джонни Деппом

Ходатайство Эмбер Херд о пересмотре итогов судебного разбирательства с Джонни Деппом было отклонено. Об этом сообщает газета «USA Today».

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Согласно иску актрисы, прошедший суд проводился с многочисленными нарушениями и должен быть проведён заново. Однако суд посчитал, что разбирательство прошло без серьёзных нарушений.