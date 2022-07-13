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56 минут назад

Карнавал заявила о желании стать новой ведущей «Дома-2»

Елена Прошина

Тиктокерша Валя Карнавал в YouTube-шоу «Ночной контакт» заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве ведущей реалити-шоу, в том числе «Дом-2». По ее словам, примерами для нее являются Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Карнавал заявила о желании стать новой ведущей «Дома-2»
Фото: соцсетисоцсети

Карнавал уверена, что ей было бы «прикольно и интересно» в качестве ведущей «Дома-2». Более того, по ее мнению, ей бы «пошло сидеть на лобном месте, как Бузова и Бородина» и задавать вопросы участникам.

Однако ведущий «Ночного контакта» Стас Ярушин считает, что Карнавал пока далеко до «Дома-2», ей стоит более прочно основаться в мире шоу-бизнеса сначала.

Стоит отметить, что заявления тиктокерши пришлось своевременно. В последнее время в интернете все чаще происходят скандалы с участием Ксении Бородиной. Ведущая постоянно ругается с поклонниками и не воспринимает критику с их стороны. Может, продюсеры «Дома-2» увидят заявления Карнавал и решат заменить одну звезду другой в ближайшем будущем, однако пока они никак не комментировали слова тиктокерши.

Шоу-бизнес,Стас Ярушин,Ксения Бородина,Ольга Бузова,
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