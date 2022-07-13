Карнавал заявила о желании стать новой ведущей «Дома-2»

Тиктокерша Валя Карнавал в YouTube-шоу «Ночной контакт» заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве ведущей реалити-шоу, в том числе «Дом-2». По ее словам, примерами для нее являются Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Фото: соцсети соцсети

Карнавал уверена, что ей было бы «прикольно и интересно» в качестве ведущей «Дома-2». Более того, по ее мнению, ей бы «пошло сидеть на лобном месте, как Бузова и Бородина» и задавать вопросы участникам.

Однако ведущий «Ночного контакта» Стас Ярушин считает, что Карнавал пока далеко до «Дома-2», ей стоит более прочно основаться в мире шоу-бизнеса сначала.