Московский суд признал Моргенштерна иноагентом

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Моргенштерна и признал законным включение рэпера в список иностранных агентов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

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Решение суда гласит о том, что «суд рассмотрел исковое заявление Моргенштерна А. Т. к Минюсту РФ, в котором он оспаривает включение его в перечень физлиц-иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме».

Представители музыканта в суде настаивают на том, что Алишер Моргенштерн никогда не состоял на государственной или муниципальной службе, не является членом какой-либо политической партии и не избирался на должности в органах государственной власти. Согласно их заявлению, основной вид деятельности рэпера ограничен сферой развлечений.