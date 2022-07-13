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21 минуту назад

Варшавер озвучил зарплату Поргиной в «Ленкоме»

Илья Родин

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил в интервью изданию «PROZvezd», что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина получает зарплату порядка 80 тыс. рублей в месяц.

Стала известна зарплата Поргиной в «Ленкоме»
Фото: РамблерРамблер

Марк Варшавер отметил, что в настоящее время актриса занята в шести спектаклях. Он подчеркнул, что за свою работу Людмила Поргина получает около 80 тыс. рублей, при том, что ее участие в постановках минимальное.

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Директор уточнил, что оклад актрисы составляет 53 тыс. рублей, а 25 тыс. рублей она получает за выходы на сцену.

Отмечается, что роль Поргиной предполагает «проход по сцене в полной темноте», с зажженной свечой в руках. Все действие длится не больше минуты, актриса во время него молчит.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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