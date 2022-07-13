Стала известна зарплата Поргиной в «Ленкоме»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил в интервью изданию «PROZvezd», что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина получает зарплату порядка 80 тыс. рублей в месяц.

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Марк Варшавер отметил, что в настоящее время актриса занята в шести спектаклях. Он подчеркнул, что за свою работу Людмила Поргина получает около 80 тыс. рублей, при том, что ее участие в постановках минимальное.

Директор уточнил, что оклад актрисы составляет 53 тыс. рублей, а 25 тыс. рублей она получает за выходы на сцену.