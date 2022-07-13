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35 минут назад

Михайлов стал народным артистом России

Елена Прошина

Певец Стас Михайлов получил звание народного артиста России «За большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Награждение состоялось 13 июля. О радостном событии певец сообщил в своей социальной сети.

Михайлов стал народным артистом России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что награды деятелям искусства в Кремле вручал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Соответствующий указ 1 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня меня официально наградили званием народного артиста России! Для меня это большая честь!» — написал Михайлов.

После этого он поблагодарил всех, кто «помог» ему получить это звание. В списке оказались его родители, жена, дети, поклонники и даже недруги.

«Спасибо всем и каждому! Сейчас я испытываю неповторимые и необъяснимые эмоции. Этот день очень значимый для меня, ведь оценить себя объективно очень сложно и важно, когда тебя оценивает общество, это и есть наивысшая награда!» — добавил Михайлов.

Напомним, что звание народной артистки России 13 июля также получила певица Диана Гурцкая.

На торжественной церемонии награждения в Кремле присутствовали актрисы Марина Неёлова, Вера Алентова, Ольга Прокофьева, Елена Санаева и другие.

Шоу-бизнес,Елена Санаева,Марина Неелова,Ольга Прокофьева,Вера Алентова,Стас Михайлов,Диана Гурцкая,Сергей Кириенко,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
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