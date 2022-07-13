Михайлов стал народным артистом России

«Спасибо всем и каждому! Сейчас я испытываю неповторимые и необъяснимые эмоции. Этот день очень значимый для меня, ведь оценить себя объективно очень сложно и важно, когда тебя оценивает общество, это и есть наивысшая награда!» — добавил Михайлов.