Михайлов стал народным артистом России

Певец Стас Михайлов получил звание народного артиста России «За большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Награждение состоялось 13 июля. О радостном событии певец сообщил в своей социальной сети.
Отметим, что награды деятелям искусства в Кремле вручал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Соответствующий указ 1 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня меня официально наградили званием народного артиста России! Для меня это большая честь!» — написал Михайлов.
После этого он поблагодарил всех, кто «помог» ему получить это звание. В списке оказались его родители, жена, дети, поклонники и даже недруги.
«Спасибо всем и каждому! Сейчас я испытываю неповторимые и необъяснимые эмоции. Этот день очень значимый для меня, ведь оценить себя объективно очень сложно и важно, когда тебя оценивает общество, это и есть наивысшая награда!» — добавил Михайлов.
Напомним, что звание народной артистки России 13 июля также получила певица Диана Гурцкая.
На торжественной церемонии награждения в Кремле присутствовали актрисы Марина Неёлова, Вера Алентова, Ольга Прокофьева, Елена Санаева и другие.